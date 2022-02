Xokas ya tiene su ansiado nuevo piso, valorado en más de un millón de euros y en pleno centro de Madrid

Ha costado, pero Xokas ya tiene su nuevo y flamante piso. Durante meses, el streamer ha pasado horas buscando la que será su siguiente vivienda. Aunque había opciones como Málaga, finalmente el gallego se queda con Madrid como ciudad para vivir durante los próximos años.

La decisión ha llevado un tiempo y cuando ya la creía tomada, el creador de contenido se ha tenido que enfrentar a ciertas situaciones desagradables; entre ellas la aparición de un especulador. "Me iba a empapelar con el banco por ese piso, a muerte y me lo han robado"; decía el streamer en un directo hace unos días.

El piso que había encontrado estaba valorado en la friolera de un millón y medio de euros. "A ver si puedo intentar recuperarlo"; añadía. Por suerte, Xokas logró hacerse con el piso, confirmando la noticia a sus espectadores. "He reservado un piso de un millón y pico de euros, aquí, al norte del Parque del Retiro".

¿Cuándo veremos a Xokas instalado en su nuevo piso? El streamer no ha confirmado todavía una fecha para comenzar la mudanza e instalarse en su nueva vivienda, pero todo apunta a que será a lo largo de 2022. "Si todo va bien, este 2022 me iré a ese piso; si no pasa algo grande, en principio me voy a hipotecar"; explicaba.

Xokas vive en la actualidad un momento de oro en su carrera profesional, tal y como él mismo se ha encargado de confirmar. El streamer gallego se ha alzado con el Top 1 en España, superando a grandes creadores de contenido como Ibai o Auron.