Xokas estalla contra una periodista que lo exponía en un artículo

En los últimos días el debate sobre los editores de vídeo y la explotación laboral que éstos estarían sufriendo por parte de sus creadores de contenido se ha convertido en uno de los temas que más ha dado de qué hablar en redes sociales. Un medio español ha sido uno de los muchos que se ha hecho eco de la noticia.

El artículo elaborado por la periodista Analía Plaza no ha sentado nada bien a Xokas, quien no ha dudado en hablar sin tapujos de los muchos elementos que, según él, estarían completamente fuera de lugar. El streamer gallego ha comenzado por la foto principal del artículo, siendo una imagen suya la utilizada para ilustrar el titular.

"Genera muchos clics que yo salga en cualquier parte, sobre todo si es para meterme mierda"; decía Xokas sobre el tweet de la periodista en su perfil de Twitter. Xokas, sin pelos en la lengua, no se cortó un pelo a la hora de hablar sobre el artículo y cómo debería de haber actuado Analía.

"Yo entiendo ese afán de intentar colgarme a mi los muertos, pero de verdad, lo que debería de haber hecho esta puta incompetente es hablar con alguno de mis editores. Hubieran estado encantados de resolverle cualquier duda"; destacaba Xokas sobre el artículo. El streamer añadió además que su editor sube una media de un vídeo cada tres días, señalando que cobra el doble de lo que él recibía cuando trabajaba en el Real Madrid.

Las palabras de Xokas llegaron a oídos de Analía Plaza, quien no ha dudado en dar su opinión al respecto sobre la argumentación del streamer, y por supuesto, el insulto gratuito. "A ver que se ha enfadado Xokas y me llama "puta incompetente". Escribí a su editor, que no pudo hablar conmigo por estar enfermo, y que esta mañana me ha hecho una aclaración y he añadido al tema. También contacté con el de Ibai, pero no me contestó"; puntualizaba la periodista en su cuenta personal de Twitter. Por último, Analía mandaba un mensaje a Xokas: "también podría preguntarle a su editor antes de insultarme tan alegremente".