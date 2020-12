15 días gratis de Epic Games Store: Cities Skylines ya disponible para descargar

Ha llegado uno de los momentos más esperados por los jugadores. La fecha en la que da comienzo los 15 días de regalos de Epic Games Store. Cada día, los jugadores podrán reclamar un juego totalmente gratis. Eso sí, no puedes perderte ni un segundo puesto que, una vez lleguen las 17 horas del, por ejemplo, viernes, un nuevo juego llegará y no se podrá reclamar el de este mismo jueves.

Ahora llega el momento de disfrutar de una gran oportunidad para los jugadores, en esta ocasión con la oportunidad de sumar a nuestra colección Cities Skylines, una sorprendente obra de gestión que garantiza a los jugadores la posibilidad de crear la ciudad de sus sueños. Simplemente habrá que seguir los pasos marcados por los tutoriales y, por supuesto, a nuestra propia intuición.

Cities: Skylines | Defconplay

En esta obra los jugadores tendrán que mirar muy bien los deseos de los habitantes de la zona, procurando que estos no vean ningún tipo de insatisfacción en la zona o que sientan que les falta algo. Después de todo, la intención es la de garantizar que los jugadores puedan conseguir convertir un pequeño pueblo en toda una gran revolución como ciudad emprendedora.

Por supuesto, os recordamos que aprovechéis muy bien el tiempo y si esta gran obra os interesa, no dudéis en sumarlo a vuestra lista de juegos. Si no tienes el launcher de Epic Games Store instalado, no te preocupes, simplemente necesitas iniciar sesión en la web y seguir sumando grandes éxitos a tu biblioteca. Todo de forma totalmente gratuita y como parte de los 15 días de regalos de Epic Games Store.