E3 2021: Resumen de la conferencia de Bandai Namco

El E3 2021 ha llegado a su fin pero nos ha dejado con algunas grandes sorpresas. El regreso de Zelda: Breath of the Wild 2, grandes propuestas para el catálogo de Xbox Game Pass de Microsoft o incluso la nueva entrega de Avatar de manos de Ubisoft. Sin embargo, Bandai Namco no ha querido quedarse atrás, sino que durante su conferencia quisieron mostrar a los jugadores uno de los títulos que muy pronto podremos disfrutar.

Si bien algunos jugadores esperaban poder ver novedades sobre juegos como Digimon Survive o incluso propuestas del tipo Cyberpunk 2077 y sus actualizaciones, finalmente la conferencia de Bandai Namco en el E3 2021 se centró exclusivamente en The Dark Pictures Anthology House Of Ashes, su propuesta más terrorífica hasta la fecha.

A lo largo de una interesante entrevista pudimos ver las novedades sobre el terrorífico juego de la compañía donde, además de ver escenas de gameplay e incluso un tráiler cinematográfico increíble que nos presenta lo que está por llegar, nos encontramos con una gran sorpresa. Los fans de Disney disfrutarán al saber que Ashley Tisdale estará presente en la obra con una colaboración que la convierte en una de las grandes protagonistas.

Por supuesto, todavía queda un poco más de tiempo para ver lo que realmente esta propuesta tiene por ofrecer. Pero lo que está claro es que tenemos ante nosotros una propuesta terrorífica que garantizará que todos los jugadores disfruten de principio a fin de una experiencia capaz de no solo ponerles a prueba en lo que respecta a la habilidad usando el arma, sino también a la hora de proponer grandes retos que superar.