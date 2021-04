"A mí déjame tranquilo": Ibai estalla como nunca contra las críticas de un programa argentino

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers de videojuegos más seguidos del mundo. Parte de su éxito no sólo reside en reunir a millones de seguidores para ver cómo disfruta de partidas en Among Us o Fall Guys, entre otros juegos; sino también congregar a futbolistas, cantantes y personalidades de otros campos muy diversos. En su sección Charlando Tranquilamente, Ibai ha entrevistado a deportistas como Piqué o Sergio Ramos, además de cantantes y otros streamers de sobra conocidos en plataformas como Twitch o Youtube.

El éxito de Ibai va más allá de los videojuegos, algo que no a todos ha sentado demasiado bien. Recientemente el periodista y presentador argentino Gustavo López ha atacado de forma dura al streamer con motivo de la entrevista de Ibai con Dybala, jugador de la Juventus. "Ibai por estar al pedo todo el día en casa es número uno. Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros que somos humildes y ganamos poca plata, somos giles. Ahora no nos da bola el Kun Agüero, no nos da bola Dybala, porque hay que darle bola a Ibai"; comentaba Gustavo para el programa 'Un buen momento'.

Los comentarios del presentador de ESPN se hicieron virales, convirtiéndose en TT en Argentina y llegando a oídos de Ibai. El streamer aprovechó uno de sus directos diarios para hablar sobre el tema, criticando las palabras del presentador. "No tengo nada contra ustedes, no os conozco de nada. Precisamente por estos vídeos es por los que Agüero y Dybala no vayan a vuestro programa", contratacaba Ibai.

Durante el streaming, Ibai explicó cómo ha ido creciendo poco a poco en la escena eSports y en la que comenzó como presentador. Su salto a Twitch, además de la forma de jugar y hablar, llevaron a diversos deportistas y artistas a querer participar en los directos. "Se lo pasarán mejor que yendo a programas como el suyo. No les meto ningún tipo de presión, ni les he pagado nada. Todo surge mediante mensajes de Instagram".

Finalmente, tanto Gustavo como Ibai, hicieron 'las paces' en el programa argentino de la cadena ESPN. El streamer fue invitado para hablar junto al presentador de lo sucedido en los últimos días a través de redes sociales. A lo largo de la entrevista, tanto Ibai como Gustavo hablaron de forma distendida y con humor de la situación actual de muchos streamers y el deporte.