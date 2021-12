"Se acaban de mear en mi cara": Confunden la cara de Ibai en los premios más importantes del año

En la pasada madrugada se celebraron los Game Awards 2021, un evento que premio los mejores juegos del año pero en el que tampoco faltan grandes sorpresas en forma de nuevos tráilers y anuncios. Siendo una de las galas más importantes del año para la industria, fueron muchos los creadores de contenido que siguieron la ceremonia en directo.

Uno de ellos fue Ibai, nominado a Mejor Creador de Contenido. El streamer vasco estuvo acompañado por Rubius, Maximus entre otros compañeros de profesión. Aunque Ibai no pudo alzarse con la categoría de streamer del año, lo que nadie esperaba era que desde la organización de los Game Awards confundieran su cara con la de otro creador de contenido.

Como ya es habitual en este tipo de premios, antes de entregar el galardón se hizo un repaso de los streamers nominados. En el momento en el que debía salir la cara de Ibai y confundieron su cara, el vasco entró en 'cólera'. '¡Ese no soy yo! ¡No saben quién soy! ¡He quedado último, me han puesto un doble!'; decía Ibai bastante alterado entre las risas de Rubius.

'¡Se acaban de mear en mi cara! Escúchame, han puesto un pavo que no soy yo. Pero, ¿quién es Dream? El de los Game Awards se ha sacado la chorra, me ha meado en la cara y me ha dicho "un saludo"'; añadía Ibai entre risas y tomándose de buen humor la derrota en los premios.