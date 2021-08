Age of Empires no quiere ser solo un éxito de PC y confirma su llegada a móviles

En el mes de mayo todo cambiaba para el mundo de los videojuegos, aunque no sabíamos de este hecho hasta ahora. Después de todo, Xbox y TiMi Studios de Tencent anunciaban una unión de fuerzas de lo más inesperada. En ese momento no llegábamos a saber qué proyectos podrían tener en marcha, pero esto ha cambiado hoy, momento en el que han confirmado la llegada de Age of Empires a móviles.

Los detalles que rodean a este gran proyecto son un misterio puesto que las compañías no han querido profundizar mucho en el tema. Sin embargo, sí han mostrado un primer vistazo del proyecto, el cual se ha presentado como Return to Empire. Con intención de que los jugadores puedan conocer un poco más la propuesta, la compañía ha compartido un primer tráiler con vistazos de gameplay.

Lo que ha demostrado este título es que esta propuesta tendrá una gran personalidad respecto a otras propuestas de la misma temática. De hecho, se menciona que incluso nos brindará la oportunidad de combinar civilizaciones occidentales y asiáticas en su contenido. Aunque, por ahora, tendremos que esperar un poco más de información y buenas noticias para los jugadores occidentales.

Esto se debe a que actualmente la propuesta solo ha confirmado su lanzamiento en China. Si bien esto puede sorprender, puede ser simplemente una parte del trato actual. Sin embargo, se espera que con el tiempo la compañía acabe por ofrecer una buena noticia para los jugadores con anuncio del lanzamiento en otras partes del mundo. Después de todo, el plan de Microsoft siempre ha sido el de alcanzar a todo el mundo y no limitar las experiencias a unos pocos jugadores.