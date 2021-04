Age of Empires 2 sigue vivo, Microsoft anuncia una nueva expansión del clásico de estrategia

Age of Empires 2 es uno de los juegos más influyentes de la historia. El título de estrategia de Microsoft puede disfrutarse a día de hoy y en pleno 2021 gracias a su versión mejorada y remasterizada, Age of Empires 2 Definitive Edition. Con motivo del Fan Preview de Age of Empires IV, desde Microsoft han querido seguir ofreciendo contenido a la segunda entrega, en esta ocasión, con el anuncio de una nueva expansión.

Dawn of Dukes es el nombre de esta expansión y que ha pillado por sorpresa a la comunidad fan del videojuego. Eso sí, para conocer en profundidad sus detalles deberemos de esperar algo más. Sus responsables han prometido que Dawn of Dukes nos llevará hasta Europa del Este, ofreciendo como ya es habitual nuevas campañas para el modo un jugador, la introducción del cooperativo para las misiones principales, entre otras características.

Age of Empires 2 | Microsoft

Age of Empires 3 Definitive Edition fue otra de las grandes sorpresas, poniendo fecha a la primera gran expansión del videojuego. A partir de mañana 13 de abril podremos disfrutar de una nueva civilización, Estados Unidos. Entre los detalles del contenido figuran un nuevo explorador, nueva ciudad central, mejores mecánicas de progresión y hasta 9 unidades nuevas. La civilización estadounidense podrá adquirirse de forma completamente gratuita por tiempo limitado a través de Microsoft Store o bien Steam.

El gran protagonista del evento fue Age of Empires 4, uno de los juegos más esperados para PC en 2021. Ocho civilizaciones de las cuales por ahora sólo hemos conocido cuatro; cuatro extensas campañas con un enfoque narrativo totalmente renovado, y cuantiosas mejoras a nivel jugable son algunas de las características que promete ofrecer esta cuarta entrega.