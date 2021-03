Among Us: El tierno dibujo de un niño de infantil que disfraza uno de los personajes de nazareno

Debido al contexto actual provocado por la pandemia, la Semana Santa llegará por segundo año consecutivo con todo tipo de medidas para prevenir la transmisión y propagación del virus. Por cuestiones de salud y seguridad pública, las restricciones impedirán celebrar los acontecimientos de las populares fiestas como ha venido siendo costumbre.

La Semana Santa tendrá lugar a finales de marzo y a principios de abril, y a pesar de que las medidas implementadas también impedirán la posibilidad de desplazarse libremente por el país, llega un período de vacaciones tanto para el sector laboral como para el estudiantil. Son muchos los que esperan con ganas los días de fiesta, sobretodo los niños, quienes podrán tomarse un respiro de la rutina y las responsabilidades de clase.

Los más pequeños de casa también tienen muy claro que este año no podremos disfrutar en su plenitud de este tiempo libre ni tampoco de los eventos típicos de la Semana Santa. Muestra de ello es el tierno dibujo de un alumno de educación infantil que ha disfrazado a un personaje de Among Us de nazareno y ha descrito unas líneas que demuestran ser un niño con mucha imaginación y creatividad.

Among Us enfrenta a los jugadores con intención de que busquen al o a los impostores de la nave. Esto se lleva a cabo en partidas multijugador donde los usuarios tienen que ingeniárselas para poder descubrir al culpable.

El ejercicio era fácil, adornar a un tripulante de Among Us, inventar alguna frase y después describirlo. Dado que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, el niño decidió inspirarse en las festividades, escribiendo que “Me llamo Benito, llevo un cirio, un cinturón con el símbolo de mi Hermandad, tengo una túnica morada, tengo un capirote largo. Soy un impostor porque este año tampoco podré salir en mi Hermandad”.