Among Us: Este es el truco definitivo para descubrir quién es el impostor

Among Us es ya uno de los juegos más populares de los últimos meses gracias a una propuesta tan sencilla como divertida. A pesar de que el juego ya fuera estrenado hace unos años, el boca a boca lo ha convertido en un rotundo éxito en Steam y por supuesto Twitch, desbancando a títulos que mueven millones de jugadores como Fortnite o Fall Guys, éste último de reciente estreno.

Para aquellos que hayan estado metidos en una cueva durante los últimos días, Among Us es un videojuego en el que los usuarios interpretan a una tripulación. Dos de los jugadores harán las veces de impostores, debiendo eliminar al resto, generando así el caos y la duda entre la flota. La misión de los impostores es no ser descubiertos hasta que sólo ellos queden en la nave, mientras que la del resto de jugadores será tratar de poner en jaque a los asesinos y descubrir sus identidades.

Among Us | Innersloth

Dar con los impostores es una tarea francamente complicada a nada que el asesino sepa jugar muy bien su papel. No obstante y de cara a los pobres e inocentes miembros de la tripulación existe un truco con el que poder cazar de forma sencilla a los asesinos. Al comienzo de la partida deberemos de fijarnos muy bien en aquellos personajes que a la zona de administración.

En dicha sala, una de las más comunes para realizar tareas como el pase de tarjetas o arreglar los cables, tendremos que poner ojo avizor en los jugadores que se posicionan en el terminal. ¿El motivo? Dicho terminal sólo está accesible cuando se han descargado datos en otras salas, algo que como ya estaréis imaginando, es imposible al inicio de la partida.

De esta forma todo aquel jugador que se encuentre frente al terminal podría estar esperando el momento adecuado para asaltar a un jugador despistado o solitario para acabar con él.