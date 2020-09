Among Us supera a Fall Guys como juego más visto en Twitch

Creíamos que Fall Guys iba a ser la sorpresa del año, un juego que arrasaría con todos y con todo, copando las partidas online de los jugadores y siendo la estrella de servicios como Twitch durante meses. No todos los proyectos pueden arrollar en visualizaciones a juegos de eSports muy famosos como Fortnite, Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, LOL, etc. Sin embargo, Fall Guys lo hizo, aunque el éxito y popularidad no le ha durado mucho.

Obviamente Fall Guys sigue siendo todo un éxito y aguantará muchos meses copando muchas partidas y streamings, sin embargo, le ha salido un serio competidor que ya lo supera en número de reproducciones. No es otro que Among Us, fenómeno de los directos de los youtubers más conocidos, ya se ha colocado como el juego más vendido del año en Steam por delante de Fall Guys y con picos de más de 100.000 espectadores en Twitch.

Among Us | Innersloth

Desarrollado por Innersloth, se trata de un juego muy original en el que los jugadores controlan a su personaje en un sala rodeada de otros usuarios, teniendo que realizar misiones en una nave espacial. Sin embargo uno de ellos es un impostor, y se dedicará a torpedear los esfuerzos del grupo y a matar al resto de jugadores uno a uno. No puede ser descubierto, de lo contrario la tripulación votará por echarlo de la partida y ganará el juego.

Among Us es actualmente el juego más vendido por un precio de 3,99 euros, con picos de más de 250.000 jugadores simultáneos en Steam. Lo más curioso es que no se trata de un título nuevo, en realidad su lanzamiento en PC y dispositivos móviles fue en noviembre de 2018, pero a raíz de la popularidad entre los streamers, ahora ha ganado una repercusión brutal. ¿Cuánto le durará el éxito?