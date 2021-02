Anunciada Nintendo Direct para este miércoles con una duración de 50 minutos

Llevábamos mucho tiempo esperando y han sido muchos los rumores que han hecho referencia a este anuncio. Después de todo, llevamos sin una Nintendo Direct desde septiembre de 2019. Por ello, con la petición constante de los jugadores y todo tipo de anuncios que están por llegar, finalmente Nintendo ha dado el pistoletazo de salida confirmando la llegada de una Nintendo Direct para este miércoles 17 de febrero.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Nintendo ha confirmado a los jugadores que este miércoles 17 de febrero será un momento muy importante para ellos. Después de todo, se trata de la vuelta de una Nintendo Direct muy esperada y, más aún, que tendrá una buena variedad de novedades. Después de todo, serán 50 minutos repletos de anuncios para los jugadores a partir de las 23 horas.

A pesar de la sorpresa de sus horas, cabe destacar que no podemos perder de vista algunos de los juegos que han confirmado. Y es que la compañía menciona que habrá novedades sobre Super Smash Bros. Ultimate, aunque no será lo único que veamos. ¿Podría tratarse del inicio para todo lo que está por llegar sobre The Legend of Zelda en su 35 aniversario? Al igual que tratarse de la perfecta oportunidad de hablar de Monster Hunter: Stories 2.

Por supuesto, estaremos pendientes de las novedades que están por llegar y que podremos seguir de cerca mañana mismo a partir de las 23 horas. Por supuesto, en Neox Games no solo os daremos la oportunidad de seguirlo con nosotros en directos, sino que estaremos al pie del cañón para compartir con vosotros todas las novedades que estén disponibles para la consola híbrida y más.