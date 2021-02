¿Un Nintendo Direct centrado en Zelda? Nuevos rumores apuntan a una presentación cercana

Este año es muy especial para los jugadores de The Legend of Zelda ya que se trata de una de las licencias más exitosas de los últimos tiempos. No solo tratamos con una licencia que ha sabido adaptarse a todo tipo de estilos, sino que logra que, con el paso del tiempo, la gente siga impaciente por ver un nuevo título que poder sumar a su biblioteca, tal y como sucede actualmente con la secuela de Breath of the Wild.

Recientemente una filtración por parte de Nintendo nos aportaba algunas novedades tras una buena temporada de silencio. Y parece que esto ha abierto las puertas a los rumores y filtraciones, en esta ocasión con un periodista que asegura tener información de Nintendo y cuyas novedades estarían muy relacionadas con Zelda y ese intento de celebrar por todo lo alto su aniversario.

Según indica Adam Bankhurst, periodista de IGN, en sus redes sociales, la compañía tendría en mente grandes propuestas para los jugadores. Por una parte habla de que habrá un Nintendo Direct centrado en la mencionada licencia el próximo 18 de febrero con intención de celebrar el 35 aniversario de esta. Pero no solo eso, sino que además se habla de que se anunciaría que Breath of the Wild 2 llegará a finales de este mismo año.

Si todo esto no parece suficiente, el insider no se ha quedado ahí, sino que también ha asegurado una información que se lleva rumoreando mucho tiempo y es que asegura que la compañía estaría preparando una Zelda Collection que se lanzaría en marzo. ¿Más información todavía? Habría una Nintendo Switch Pro en camino que se anunciaría a finales de este mismo año.

Sin duda se trata de una buena dosis de información que no podemos pasar por alto aunque, como bien indicamos siempre con rumores y filtraciones, es una información que tomar con pinzas. Después de todo, no ha sido la propia Nintendo la que ha compartido esta información. Por ello, mientras esperamos la confirmación, os recordamos que es posible disfrutar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Nintendo Switch.