Los anuncios más importantes del E3 2021 a los que no debes perderles pista

Ha sido un E3 2021 atípico. La COVID-19 sigue afectando a muchos de los estudios, alargando los tiempos de desarrollo y publicación de sus juegos. Este año, aunque hemos tenido una gran cantidad de anuncios, han faltado las sorpresas; esas que te venden una consola. A todo ello hay que sumar además la ausencia de Sony y Electronic Arts, dos de las compañías más importantes.

A pesar de encontrarnos con una feria algo descafeinada, 2021 y 2022 estarán copados por grandes videojuegos. Estos son, a nuestro juicio, los más destacados; los que debes marcar en rojo en el calendario.

Elden Ring fue el primer gran bombazo que nos encontramos en el E3 2021. Lo nuevo de los creadores de Dark Souls llegará el 21 de junio a consolas y PC. Manteniendo intacta la sensación de desafío, From Software se desvincula de las aventuras lineales para apostar por un mundo abierto dinámico. Para muchos ha sido el gran vencedor de la feria.

Elden Ring | Bandai Namco

Bethesda era una de las compañías que más interés levantaba. Aunque no pudimos conocer nada de The Elder Scrolls 6, su nuevo proyecto sí acaparó parte del show. Starfield es su primera nueva franquicia en más de 25 años de historia del estudio. Abandonaremos los escenarios postapolípticos y de fantasía para viajar al espacio. Eso sí, Starfield promete altas dosis de RPG y libertad, santo y seña de Bethesda.

El podio de los mejores juegos del E3 2021 estaría completo con Breath of the Wild 2. Nintendo ha confirmado que su lanzamiento será en 2022 para Nintendo Switch. Tras dos largos años desde su anuncio, lo nuevo de The Legend of Zelda se mostró con un escueto tráiler a modo de gameplay. Nuevas mecánicas jugables y una historia más adulta parecen sus principales novedades.

Starfield | Bethesda

Battlefield 2042 promete poner patas arriba el género de los shooters multijugador, una plaza que fue desbancada por Call of Duty y otras licencias. DICE tira la casa por la ventana y nos lleva a un conflicto en un futuro cercano. Sus principales bazas serán hasta 128 jugadores en pantalla, además de infinidad de elementos que harán cada partida diferente.

Concluímos la lista de los juegos más destacados del E3 2021 con Forza Horizon 5. Playground Games sigue reinventándose en su saga de conducción arcade. Tras pasar por los parajes americanos, la Toscana, las selvas australianas y los paisajes británicos; toca poner rumbo a México. El estudio eleva el nivel jugable a cotas nunca vistas gracias a un apartado gráfico de auténtico infarto.