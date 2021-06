E3 2021: El juego galardonado como "el más esperado" no es el que creías

Después de un año sin una de las mayores ferias de la industria de los videojuegos debido a la pandemia provocada por el coronavirus, el E3 2021 se celebró dejándonos con muchas sorpresas. Los usuarios estaban verdaderamente entusiasmados e ilusionados por conocer más sobre los futuros planes de algunas compañías, así como cuáles serían los próximos títulos que están por llegar a las distintas plataformas durante los próximos años.

Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, la Electronic Entertainment Expo nos ha dejado con auténticos momentazos. A pesar de que la ausencia del público en las conferencias ha provocado que los anuncios sean algo más fríos, el poder de las redes sociales ha permitido que seamos testigos de todo tipo de reacciones.

Geoff Keighley fue el encargado de abrir la veda con el Summer Game Fest. Aunque la revelación del tráiler y fecha de lanzamiento de Elden Ring probablemente hizo que muchos jugadores se cayeran de la silla de la emoción, no ha sido el merecedor del galardón “Juego más esperado” de la gala. De acuerdo al jurado de los premios del E3 2021, una selección de expertos en el sector, Forza Horizon 5 es el que merece este mérito.

Asimismo, existen otros premios que se dividen por estudios, desarrolladoras y compañías. Después de concluir el E3 de este año, el jurado ha concluido que la conferencia de Xbox y Bethesda Showcase ha sido la mejor retransmisión, y que el juego más esperado de Nintendo ha sido ‘The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2’.

Lista con todos los ganadores del E3 2021