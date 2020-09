Así era el juego más extraño de Hello Kitty para Game Boy

Game Boy es, sin lugar a dudas, la consola portátil más emblemática de la historia. En ella pudimos disfrutar de clásicos como Super Mario, Tetris, The Legend of Zelda e incluso el nacimiento de Pokémon, ahí es nada. Son muchos los que rezan porque Nintendo nos ofrezca algún día una versión mini de su portátil. Si bien el proyecto queda lejos, las más recientes informaciones sobre la consola han dejado a más de uno con la boca abierta.

Y es que una filtración ha sacado a la luz nada más y nada menos que muchos de los proyectos que nunca vieron la luz en Game Boy, figurando entre ellos auténticas joyas que a más de uno le hubiera encantado disfrutar en la portátil. Cabe destacar que estos juegos fueran prototipos o simples ideas que no llegaron a buen puerto, sino más bien todo lo contrario. Se trata de juegos que, una vez concluyeron su desarrollo, pasaron a la sección de revisión interna de la propia Nintendo. Eso sí, poco o nada se sabe sobre por qué nunca se publicaron.

Hello Kitty Pocket Camera: uno de los juegos más extraños de Game Boy

Hello Kitty ha contado con numerosos videojuegos a lo largo de su dilatada historia, pero ninguno fue más extraño que Hello Kitty Pocket Camera. Este título, como ya estaréis imaginando hace alusión directa al periférico de la portátil. Entre sus principales virtudes, casi la única, encontramos la posibilidad de realizar fotos y combinarlas con los diferentes personajes del universo de Hello Kitty.

Pokémon Picross: una entrega que jamás vió la luz a pesar de su anuncio

Pokémon Picross tiene el honor de ser el único juego de Pokémon que contó con un anuncio que se dio a conocer a todo el mundo, pero que tristemente vería cancelado su proyecto. Desarrollado para Game Boy en 1999. Poco o nada se sabía de él, sólo nos queda deleitarnos con su pantalla de inicio gracias a la filtración.

Clásicos de SNES y NES adaptados a Game Boy

En Game Boy pudimos disfrutar de algunas versiones de viejas glorias aparecidas en anteriores plataformas de Nintendo. No obstante, varios títulos se quedaron en el tintero. Tal fue el caso de nombres tan populares como MegaMan, además de otros juegos cuanto menos extraños en el mercado japones como Sutte Hakkun o Hajimari no Mori, entre otros.