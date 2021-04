Así sería mejoraría The Last of Us Parte 2 con el parche para PlayStation 5

The Last of Us: Parte 2 es uno de esos juegos que piden a gritos mejorar su calidad gráfica y sacar el rendimiento de PS5. Si bien parece que en Naughty Dog están trabajando en un futuro parche para la consola de Sony, por ahora el estudio no se ha pronunciado al respecto sobre una posible fecha de lanzamiento.

El popular creador de contenido, ElAnalistaDeBits, y encargado de analizar al detalle comparativas de los juegos más recientes entre plataformas ha mostrado un breve anticipo de lo que podríamos encontrarnos en la actualización de The Last of Us Parte 2 para PS5. 'El siguiente vídeo se ha realizado utilizando varios programas de escalado por I.A y edición para conseguir los resultados simulados a 2160p/60fps en PlayStation 5', comenta en el vídeo.

Tal y como podéis ver en el vídeo, ElAnalistaDeBits ha logrado que The Last of Us: Parte 2 alcance una resolución 4K, además de los siempre ansiados 60 fotogramas por segundo. El resultado es francamente espectacular, y como destaca en el vídeo, 'con esto podríamos ver cómo sería un parche next-gen'. Eso sí, por ahora los cambios se reducen tan sólo al aumento de frames y resolución, sin añadir más detalles visuales.

Naughty Dog no ha puesto fecha por ahora a la esperada actualización de su videojuego en PS5, pero todo apunta a que será el marco del E3 2021 cuando podamos conocer los primeros detalles. Las más recientes informaciones afirmar que, además del parche, también estaría prevista la llegada del modo multijugador así como una futura expansión centrada en Abby.