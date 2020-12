Assassin’s Creed Valhalla estuvo a punto de contener batallas navales

Muchos jugadores han disfrutado de la gran acción presente en Assassin’s Creed Valhalla, siendo uno de los grandes éxitos de Ubisoft y que está más que presente en las grandes propuestas de la compañía tanto para la actual como próxima generación. Pero, a pesar del tiempo que ha pasado desde su estreno, todavía siguen saliendo a la luz planes de su desarrollo que quedaron en el camino.

Una de estas ideas está relacionada con las batallas navales, una de las grandes novedades en los últimos Assassin’s Creed pero que, finalmente, no aparecía en Valhalla. Eso sí, fue una de las ideas que se valoró hasta que el equipo tomó la decisión de rechazarla pero, ¿por qué? Ha sido el productor de la obra quien ha explicado el motivo por el que decidieron dejar fuera la idea.

Assassin's Creed Valhalla | Ubisoft

Según parece, aunque el drakkar juega un importante papel a la hora de surcar los ríos, no podía tener la misma suerte a la hora de vivir los combates. Después de todo, afirma que el propio mapa impedía que fuese así debido al poco espacio que había para poder tener este tipo de combate. Además, también menciona que los propios vikingos no luchaban con sus barcos, sino que los utilizaban como método de transporte, por lo que estas fueron las grandes razones de no implementar la idea.

Assassin’s Creed Valhalla está disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5 y Stadia. Se trata de uno de los grandes proyectos de la compañía francesa en la que tenemos la oportunidad de convertirnos en un vikingo y crear el mejor asentamiento para nuestro clan. Una propuesta que, sin duda, incluye una serie de características nuevas y totalmente únicas.