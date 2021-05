Battlefield 6 apunta su posible anuncio oficial para el próximo mes

Después de una larga espera, parece que finalmente tendremos noticias sobre lo nuevo de DICE y, por supuesto, relacionado con una de las licencias más exitosas en lo que respecta a acción e historia. Si bien el saber que Battlefield llegará a móviles es una noticia que muchos han recibido con gran emoción, parece que las buenas noticias no acaban ahí. Al menos así lo indica el nuevo mensaje en redes de la compañía.

Tal y como muchos se han encontrado al entrar en Twitter, desde la cuenta oficial avisan de que hay que estar preparados para su presentación pronto. Una mención que, justo debajo, nos señala junio. De este modo parece que el próximo mes ha sido elegido como el mejor momento para enseñar esta nueva propuesta aunque, por ahora, no tengamos muchos datos al respecto.

Lo que está claro es que tenemos para nosotros una interesante propuesta cargada de novedades y, mejor aún, que contaría con estreno para este mismo año. Por ello, si estás pensando en sumar una nueva entrega a tu colección de esta maravillosa saga, parece que no tendrás que esperar mucho para comprobar qué es lo que te espera y, sobre todo, qué ambientación ha elegido finalmente la compañía.

Mientras tanto, recordamos que actualmente es posible conseguir Battlefield V en PlayStation Plus totalmente gratis. Si eres de los afortunados jugadores que están suscritos en el servicio, esta es la mejor noticia y la que sin duda estabas esperando. Así es que, si todavía no lo has sumado a tu colección, recuerda hacerlo antes de que se acabe el tiempo. Después de todo, el próximo mes habrá una nueva selección de juegos.