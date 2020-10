Beyond Good and Evil 2: Sus desarrolladores hablan del buen progreso del juego

Muchos jugadores muestran su gran preocupación ante la falta de información sobre Beyond Good and Evil 2, obra que esperaba su gran estreno en 2019 y que, hasta la fecha, no ha mostrado intención de lanzamiento. Pero esta preocupación fue un paso más allá cuando el mes pasado, Michel Ancel confirmaba que dejaría atrás el desarrollo de los videojuegos y, por ello, abandonaría el proyecto.

Por suerte, ante la preocupación de los jugadores, el estudio ha querido responder ante las menciones de una posible cancelación o problemas de desarrollo indicando que no solo va bien, sino que el proyecto marcha a muy buen ritmo. Claro que, a pesar del buen ánimo mostrado por el estudio, por el momento no parece haber una intención de confirmar una fecha de lanzamiento cercana.

Beyond Good & Evil 2 | Ubisoft

Eso sí, nada impide al estudio mostrarse orgulloso a la hora de indicar que habrá una película basada en este sorprendente universo, aunque por el momento tendremos que seguir esperando para tener noticias de ambas opciones. Sobre todo, parece que para probar esta interesante propuesta tendremos que seguir esperando a que la compañía muestre un nuevo gameplay.

Después de todo, Beyond Good and Evil habló de su secuela en 2017, momento en el que se realizaba una presentación realmente sorprendente que dejaba sin palabras a los jugadores. Pero, desde entonces, solo hemos visto pequeñas pistas de lo que podrá llegar, diseños y muy pocas escenas de gameplay. ¿Qué podremos esperar de esta propuesta? Solo el tiempo dirá.