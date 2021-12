El brutal comentario con el que Ibai calla a Piqué: "Vamos a cambiar de tema"

Ibai Llanos y Piqué se convirtieron en los protagonistas indiscutibles en el día de ayer en Twitch. Llegaba el momento de presentar el equipo de eSports del streamer vasco y el jugador del FC Barcelona. El evento tuvo lugar en un Palau Sant Jordi abarrotado y lleno hasta la bandera en el que también pudieron conocerse a los creadores de contenido que participarán en el proyecto, además de por supuesto las camisetas que lucirán los jugadores.

Ibai y Piqué siempre han destilado buen humor, lo que nada ha impedido que se lancen varios dardos envenenados entre ellos

Durante los primeros instantes de la ceremonia, Ibai y Piqué explicaron el funcionamiento del club, cómo surgió la idea y varios de los proyectos que se realizarán en KOI. Tanto el streamer como el futbolista siempre han destilado 'buen rollo', algo que quedó palpable en la noche de ayer.

Ibai y Piqué no dudaron en lanzarse algunos dardos envenenados referentes en especial al fútbol y la situación que atraviesa el Real Madrid frente al equipo catalán. "El FC Barcelona se adelantó a la sección femenina que tanto éxito nos ha dado y ahí habéis ido tarde. Y a ver cuándo os metéis en el mundo de los eSports; pero no toquemos ese tema ahora"; decía Piqué entre risas y con vítores por parte del público.

Ibai, siempre caracterizado por ser muy directo en sus respuestas, no se cortó un pelo y lanzó su 'ataque' a Piqué. "El Madrid donde está por encima es en la Liga y la Champions. Lo he mirado antes"; respondía el streamer entre las risas del público. El futbolista no supo qué decir al respecto, salvo un escueto "cambiemos de tema" a lo que Ibai añadía, "ahí no te metas".