Ibai y Piqué presentan su equipo de eSports en un imponente evento desde el Palau Sant Jordi

El mayor proyecto de Ibai y Piqué ha dado el pistoletazo de salida. El streamer vasco y el futbolista del FC Barcelona han presentado en un abarrotado Palau Sant Jordi su equipo de eSports. “Tenemos que comprar una licencia para la Superliga”; comentaba Piqué sobre el día en el que Ibai le presentó la idea.

A partir de ese instante ambos comenzaron a dar forma a su equipo de League of Legends, por ahora el único juego en el que competirán. Pero no será el único. El Palau Sant Jordi ha sido el telón de fondo escogido para presentar no sólo el equipo y sus jugadores, sino también el nombre, logo, creadores de contenido y todos los proyectos que llegarán en 2022 y 2023.

KOI: Un nombre con significado para el equipo de Ibai y Piqué

KOI ha sido el nombre que han escogido Ibai y Piqué para su equipo de eSports. No es casualidad, pues la leyenda de la carpa que sube una cascada para convertirse en dragón es una de las más populares en Japón. “Está muy ligada y con significado a lo que queríamos hacer. Vamos a competir desde el primer año para ganar títulos”; explicaba Piqué.

Conforme anunciaron el equipo y su presencia en redes sociales, en apenas dos minutos la cuenta oficial de KOI alcanzó la friolera de más de 70.000 seguidores en Twitter; dejando otros tantos de miles de seguidores en TikTok o Instagram, plataformas donde el equipo también estará activo.

No podía faltar tampoco la camiseta, un elemento distintivo de todo equipo de eSports que se precie. Ibai anunciaba que todavía está en fase beta, pudiendo cambiar ligeramente su diseño hasta su versión final la cuál se hará oficial en enero. Las dos camisetas de KOI presentadas toman el color lila y morado, además del fucsia, presentes en el logo del equipo. “El color lo teníamos claro desde el principio”; citaba Ibai. “Las primeras siempre son especiales y para la historia de KOI van a ser muy importantes”; añadía Ibai.

Estos son los creadores de contenido de KOI

Ibai y Piqué también presentaron a los creadores de contenido de KOI, encargados de realizar streamings y vídeos desde la gaming house. Mayichi, Ander, Knekro, Carola, entre otros serán los encargados de dar vida al canal del equipo de eSports de Ibai y Piqué, haciendo las veces de embajadores de KOI. Todos ellos presentados en un divertido y espectacular vídeo. No faltaron a la cita en el Palau Sant Jordi, donde pudieron desvelar algunos secretos de cómo se forjó esta alianza con el club, además de otras anécdotas.

KOI tendrá su propio canal de Twitch. En él habrá colaboradores y por supuesto contenido especial enfocado al equipo. KOITV es el nombre escogido para la plataforma de Amazon. Semanalmente los creadores de contenido realizarán streamings y en el que también estará Ibai presente, todos ellos ofreciendo directos de videojuegos, deportes, música y todo lo que se les ocurra.

Presentación de los jugadores de KOI

Llegaba el momento más especial de la noche: la presentación de los jugadores que formarán KOI. En un emotivo vídeo acompañado de vídeos de Ibai y Piqué, con algunos de los momentos más importantes de su carrera, los jugadores hicieron acto de presencia, acompañados por los entrenadores y responsables de gestionar el que será el club de League of Legends; con BarbeQ nombrado director de contenidos.