Call of Duty: Black Ops Cold War confirma las novedades de su nuevo parche

El estudio Treyarch ha dejado muy claro a los jugadores que tienen intención de convertir a su obra en una de las mejores dentro de la saga. Y es que, después de su estreno, no han dejado de aportar grandes novedades para que los jugadores disfruten del mejor contenido posible. Después de todo, nos encontramos ante una propuesta cargada de novedades que no deja de actualizarse para garantizar la mejor experiencia posible.

Pero si no nos crees, te presentamos el tercer día que la compañía nos sorprende con un nuevo parche en el que han añadido una buena dosis de contenido, tal y como muestran en su página oficial. Por una parte nos encontramos con la vuelta de la lista de reproducción de Nuketown 24/7 e incluso la solución a algunos problemas que se presentaban con la M60. Pero si esto no parece suficiente, han buscado mejorar varias armas para garantizar que sean letales.

Por supuesto, también se han realizado mejoras en lo que respecta a los zombies. Este modo ahora ya no presenta problemas en lo que respecta a poder desbloquear la tarjeta de llamada de maestría del cazador. Por supuesto, también se han solucionado problemas de estabilidad. Y es que la intención del equipo en todo momento es la de garantizar que los jugadores disfruten de una primera temporada repleta de éxitos.

Por ello, si todavía no has probado la gran acción de Call of Duty: Black Ops Cold War, este es el mejor momento. Os recordamos que esta gran obra está disponible en PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5. Una sorprendente propuesta que, además, luce de maravilla con la nueva generación.