Call of Duty: Black Ops Cold War muestra su modo zombies con todo lujo de detalles

Si bien es cierto que la presentación de Call of Duty: Black Ops Cold War ya nos dejaba con muy buenas sensaciones, eso no impedía que los jugadores estuviesen a la espera de ver el gran estreno del modo zombies. Este modo siempre cuenta con una buena dosis de acción, una auténtica estela de propuestas revolucionarias y, por supuesto, una espectacular fórmula que hace que no podamos olvidar el terror propio de la saga Black Ops.

Por ello, con una nueva entrega por parte de Call of Duty, Treyarch ha demostrado que tiene una gran propuesta entre manos. No solo han cambiado un poco la fórmula, sino que la han reinventado para que resulte espectacular y, por supuesto, adictiva. Así es que a continuación os mostramos todas las novedades que están por llegar con mapas gratuitos, peligro y, por supuesto, una buena dosis de acción.

En el modo zombies los jugadores se encontrarán con nuevas propuestas que van en busca de la adrenalina. No solo tendremos que estar preparados para la velocidad, sino para las batallas más espectaculares. Encontraremos rareza de armas, mejoras de campo e incluso equipamiento más que necesario para poder enfrentarnos a todo este tipo de peligros. Pero, ante todo, tendremos una espectacular historia que superar.

Eso sí, si de por sí la historia puede sonar como una gran promesa, la mejor noticia llegaba con la confirmación de que tendremos contenido poslanzamiento. De este modo los jugadores tendrán siempre una buena dosis de acción y grandes novedades que esperar de forma totalmente gratuita. Todo esto formando parte de Call of Duty: Black Ops Cold War, título que se estrenará finalmente el 11 de noviembre en PC, PlayStation 4 y Xbox One, un poquito más adelante en Xbox Series X y PlayStation 5.