Call of Duty: Black Ops Cold War su modo multijugador podría traer de vuelta una característica muy popular

Hace muy pocos días conocíamos la confirmación de la fecha oficial para probar la beta multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War. Durante el evento de presentación para el multijugador, se pudieron conocer una gran cantidad de novedades, además de la presentación del estilo de juego y algunas propuestas para el multijugador.

El nuevo lanzamiento de Treyarch y Raven Software promete ir más allá que el actual multijugador de Modern Warfare. Según una nueva información, el multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War podría traer de vuelta una característica muy demandada que no se ha introducido en los anteriores lanzamientos.

Hace poco, cambiaron el modo prestigio a favor de los rangos estacionales. Cierto es que Activision nunca ha dado explicaciones acerca de los cambios, pero sí se mantiene al día con las tendencias. Desde la eliminación de su modo prestigio, han sido muchos los jugadores que han estado esperando su vuelta, y podría estar sucediendo.

ModernWarzone, un usuario de Twitter, compartía con todos los usuarios un icono de prestigio que había descubierto en los archivos Alpha del juego que recientemente tuvieron lugar en PS4. No obstante, el icono de prestigio es de Black Ops 4, lo que significa que podría ser un sobrante, o un marcador de posición y una posible confirmación de que el modo prestigio ha regresado.

Hasta el momento, debemos tomar esta filtración con pinzas, ya que es una mera especulación. Nada es oficial, ya que Activision, Treyarch y Raven Software no han confirmado ni desmentido nada del juego. Mientras tanto, os recordamos que Call of Duty: Black Ops Cold War tiene su estreno programado para el 13 de noviembre, momento en el que los jugadores podrán disfrutar de su acción en PC, Xbox One y PlayStation 4.