Call of Duty Black Ops Cold War presenta uno de sus modos exclusivos para PS4 y PS5

Poco a poco vamos conociendo más y grandes novedades sobre Call of Duty Black Ops Cold War, la propuesta de la compañía que revolucionará todo el panorama para los fans de la saga. Con guerras y grandes novedades tenemos una propuesta de lo más interesante, aunque también con elementos que únicamente llegarán a una parte de la comunidad o, al menos, por tiempo limitado.

Así es como nos encontramos con el modo Zombies Onslaught, un cooperativo para dos jugadores que animará a estos a superar las oleadas de enemigos que irán apareciendo en el mapa. Y aunque puede sonar como una de las grandes promesas de este título, no estará disponible para todo el mundo puesto que, como bien ha mencionado Activision, será exclusivo temporalmente de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision

La partida para dos jugadores comenzará con estos llegando a una ubicación concreta de los mapas. Tendrán equipo personalizado, el mismo que utilicen en el modo Zombis, aunque también podrán llegar a elegir un arma primaria. De este modo, los jugadores aparecerán cerca de un orbe de Aether oscuro que encerrará a estos en un espacio específico del mapa, fuera de este espacio, el Aether dañará a los jugadores.

Este será el momento en el que los zombis comenzarán a aparecer y habrá que derrotarlos para conseguir que el orbe vaya avanzando a las siguientes zonas. Eso sí, no será una tarea fácil puesto que los zombis se irán haciendo más resistente con cada nueva oleada y será mucho más peligroso enfrentarse a ellos. Pero, ¿qué podemos esperar? Todavía hay mucho que desvelar para este modo que será exclusivo hasta el 21 de noviembre de 2021. Todo en Call of Duty Black Ops Cold War, título que verá su gran estreno en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.