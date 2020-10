Call of Duty Warzone presenta el modo Zombie Royale y las novedades para su evento más terrorífico

Muchos jugadores estaban impacientes por recibir esta gran noticia y es que, tras su filtración, finalmente los jugadores estaban pendientes de las redes para la llegada de una confirmación por parte de Infinity Ward y el equipo encargado de Call of Duty Warzone. Tras una larga espera, finalmente conocemos los esperados detalles de The Haunting of Verdansk.

Entre las interesantes novedades nos encontramos con que se introduce un modo nocturno en el que encontraremos grandes retos para los jugadores. Pero no será la única gran novedad, sino que también tendremos nuevas reglas e incluso enemigos a los que enfrentarnos. Entre estos estarán presentes algunas figuras realmente destacadas como los villanos de películas más terroríficos.

El evento tendrá lugar del 20 de octubre al 3 de noviembre y, como bien indica la propia Activision, tendremos un sistema de recompensas llamado Dulce o Truco. Este nos ofrecerá cajas de suministros especiales contendrán sustos o hasta 16 proyectos y artículos de personalización especiales. Como bien puedes suponer, todo acompañado de cuatro modos en los que se incluirá el zombie royale, Nightime BR, Juggourdnout Royale y Nightime Plunder.

Todo esto presente en Call of Duty: Warzone, título disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Esta increíble propuesta trae consigo una revolucionaria prueba de habilidad para los jugadores, quienes no pueden evitar disfrutar de un estilo único para el shooter y que, por supuesto, supone toda una revolución para los usuarios. Después de todo, con cada nueva actualización, supone una auténtica y maravillosa novedad.