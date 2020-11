¿Cómo sería Among Us en la vida real? Unos fans crean un cortometraje y es lo mejor que verás hoy

La premisa de Among Us es sencilla a más no poder. Un grupo de astronautas (los jugadores) deben volver a su planeta tal. Durante el transcurso del viaje deberán de realizar varias tareas de reparación y chequeos, nada fuera de lo normal para un astronauta. Pero, ¿qué ocurre si uno o dos de los tripulantes fueran asesinos? Unos buscarán la supervivencia, otros acabar con el equipo entero, generando por el camino dudas y disputas de todo tipo en busca de los impostores.

Among Us se ha convertido casi de la noche a la mañana en todo un fenómeno mundial y al que se han unido no sólo streamers de talla conocida, sino también futbolistas o cantantes. El fenómeno ha llevado al canal Jay & Arya a crear nada más y nada menos que un espectacular corto basado en el videojuego multijugador.

El corto, y que bien podría pasar por una película gracias a su factura técnica, reúne todos los elementos que caracterizan a Among Us. Tenemos los momentos de discusión y en los que se debate quién podría ser el impostor o dónde se encontraba esa persona de la que se duda. No faltan tampoco las escenas en las que se deben reparar ciertas secciones de la nave con la tensión que ello conlleva.

En definitiva y como podréis observar, el cortometraje tiene absolutamente todo lo que ha hecho popular a Among Us, pero ahora con un toque mucho más cinematográfico y por supuesto, actores reales. En lo que al videojuego se refiere, los autores de la obra desecharon la posibilidad de realizar una segunda parte, incorporando nuevas mecánicas y contenido al juego actual.