¿Dar el salto a PS5 o Xbox Series X|S este mismo año? Motivos a favor y en contra

Con cada salto de generación todos los jugadores habituales nos vemos obligados a hacer la misma reflexión: ¿es hora de "jubilar" mi antigua consola?¿Mi bolsillo me permite dar el salto?¿Las mejoras visuales y jugables justifican el desembolso desde el día 1?

Es normal que tú también te lo preguntes, con PlayStation 5 y Xbox Series X|S llegando al mercado en tan solo unas semanas. Sin embargo no hay una sola respuesta a tus dudas, y es que depende totalmente de tu situación personal y lo que le exiges a los videojuegos.

Por eso vamos a intentar ayudar a los últimos indecisos, a esos que les quema el dinero en el bolsillo, aportando tres motivos a favor y tres en contra para que tomes tu decisión final antes del desembarco de la nueva generación

A favor: No te lo pienses y da el salto desde el día uno

PS5 y Xbox Series X|S van a costar lo mismo en 2021

Si eres de los que prefiere esperar al año que viene o incluso más adelante para hacer el cambio de generación, sentimos recordarte que las nuevas consolas van a tardar años en bajar de precio. Si solo vas a esperar un año y te lo puedes permitir, da el salto ya mismo; disfrutarás desde el principio de las ventajas de la next-gen y tendrás consola para los próximos 6 o 7 años.

Vas a jugar a todo mucho mejor que nadie

Tanto PS5 como Xbox Series X|S son retrocompatibles, pero además, en algunos casos ofrecen mejoras en los juegos de anteriores generaciones, como menores tiempos de carga, mejor resolución, más fluidez en la imagen… Si a ello le sumas los lanzamientos exclusivos de las nuevas consolas, te espera la experiencia más completa y privilegiada.

Gracias a la retrocompatibilidad, tu nueva consola puede salirte más barata

Como hemos mencionado, ambas consolas son retrocompatibles, por lo que, en la práctica, podrías vender tu PS4 o tu Xbox One, ya que todos tus juegos, tanto físicos como digitales, son compatibles con PS5 y Xbox Series X. Si vendes tu antigua consola ahora, te darán mucho más dinero que dentro de uno o dos años, y te puedes ahorrar en torno a un 30% en el precio de tu nuevo hardware.

En contra: Espera a más adelante, todavía no las necesitas

Ahora, apenas hay juegos que justifiquen la compra

No nos engañemos, de lanzamiento se pueden contar con los dedos de la mano los juegos de PS5 o Xbox Series X|S que no tengan versión en PS4 o Xbox One. ¿Entonces para qué dar el salto si tu hardware actual mueve casi todo? Es una buena razón para esperar, al menos hasta que empiecen a llegar juegos imprescindibles para ti que ya no sean compatibles con tu consola actual.

Queda mucho para los juegos empiecen a sacar partido de las consolas

Ahora mismo nos encontramos en una etapa “intergeneracional” que durará al menos un año o un año y medio. La mayoría de juegos que están por llegar tendrán su versión para PS4 y Xbox One durante un tiempo, lo que condicionará las versiones de nueva generación. Hasta que no se dé el salto definitivo y se deje atrás a las anteriores consolas, no veremos al 100% lo que pueden hacer PS5 y Xbox Series X|S

No es un buen momento para un gasto tan grande

No nos engañemos, la situación financiera actual no es la mejor del mundo. Estamos sumidos en una crisis económica y no sabemos por cuánto tiempo. Aunque la situación no es la misma para todos, desde luego un desembolso de 499€ en el caso de PS5 y en el de Xbox Series X es para pensárselo muy bien.