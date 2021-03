¿Con ganas de jugar a Crash Bandicoot 4 en PC? Entonces hay un requisito que debes cumplir

Si hablamos de uno de los mejores juegos de plataformas, acción y, por supuesto, con un personaje inolvidable, entonces Crash Bandicoot tiene que estar en la lista. Después de todo, el personaje de Activision ha demostrado que tiene un gran potencial, hasta el punto de ser un rey incluso en el apartado de los juegos para móviles, tal y como ha demostrado con el exitoso estreno de Crash Bandicoot On the Run.

Pero lo que más esperaban los jugadores era la llegada de una nueva entrega, la cual finalmente se confirmaba casi por sorpresa y cuya llegada principal fue a PlayStation 4 y Xbox One, dando el salto más tarde a la nueva generación de consolas y Nintendo Switch. Por suerte, ahora está también disponible en PC aunque, si quieres jugarlo, debes cumplir un requisito.

Crash Bandicoot 4: It´s About Time | Activision

Todos los jugadores que quieran disfrutar del juego en su PC tendrán que estar siempre conectados a Internet. No puedes perder la conexión ya que, en ese momento, puede que la partida quede interrumpida. Así lo indican desde DSOGaming, donde mencionan que todos los jugadores están obligados a estar conectados a internet para poder disfrutar de su partida. De hecho, esto resulta sorprendente al saber que no cuenta con multijugador online.

Por el momento no hay otra opción ni solución a mano para los jugadores de PC que únicamente pueden disfrutar de la obra en Battle.net, la plataforma de juego de Activision. Aunque ya podemos indicar una cosa y es que el juego ha demostrado ser una pieza totalmente única y fascinante, con una propuesta cuya historia no debe ser pasada por alto de ningún modo. Más aún si sabes que el juego está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.