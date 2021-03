Crash Bandicoot On the Run suma más de 8 millones de descargas en su primer día

A lo largo de los últimos meses, muchos jugadores han estado muy pendientes de los movimientos por parte de King, creadores de Candy Crush Saga y desarrolladores de la gran obra de Crash Bandicoot para móviles. Crash Bandicoot On the Run traslada la acción plataformera de las obras de este alocado personaje a móviles desde una perspectiva totalmente nueva que no solo resulta interesante, sino que ha sido todo un éxito desde su llegada.

Como prueba de ello se encuentran los datos recogidos por Sensor Tower donde se menciona que ya solo en el día de su estreno, Crash Bandicoot On the Run ha conseguido sumar más de 8 millones de descargas. Unos datos que únicamente hacen referencia a su primer día, consiguiendo convertirse en Estados Unidos en el juego más descargado. Sin duda, un gran logro para el marsupial.

Crash Bandicoot: On the Run! | King

Pero si estos datos ya te parecen sorprendentes, Sensor Tower ha seguido de cerca la obra y compartía con el medio TheGamer una serie de datos realmente curiosos. Parece que, con el lanzamiento anticipado en App Store, exactamente el 23 de marzo, el juego ya ha conseguido superar las 11,4 millones de descargas. Una cifra muy elevada que demuestra hasta qué punto los jugadores estaban esperando este ambicioso estreno.

Por supuesto, si todavía no has probado la gran acción de este juego, debes saber que Crash Bandicoot On the Run ya está disponible en iOS y Android. Se trata de un gran juego en el que las plataformas, combates y escenarios nos traen de vuelta las obras de Crash que pudimos disfrutar en consolas. Todo esto con una adaptación muy bien cuidada para dispositivos móviles.