Consigue NiGHTS into Dreams totalmente gratis como parte del 60º aniversario de SEGA

Si este pasado fin de semana la compañía nos sorprendía con la propuesta de conseguir de forma totalmente gratuita Sonic The Hedgehog 2, las sorpresas siguen adelante. En esta ocasión con la propuesta más especial por parte de la compañía para sumar a nuestra biblioteca algunos de sus grandes éxitos. Aunque esto no es por casualidad, sino que la compañía está decidida a celebrar por todo lo alto su 60º aniversario.

Por ello, en esta ocasión nos ofrecen la oportunidad de conseguir uno de los clásicos más queridos, ni más ni menos que NiGHTS into Dreams. Eso sí, para solicitar este juego no nos llega únicamente con conectarnos a Steam para poder sumarlo a nuestra biblioteca, sino que hay que realizar una serie de pautas que os compartimos a continuación para que no pierdas la oportunidad:

Entra en la página conmemorativa de SEGA

de SEGA A continuación haz clic en “Sign Up”

Introduce los datos que se te solicitan

Cuando soliciten la plataforma, selecciona Steam

Ahora inicia sesión en Steam cuando se abra la pestaña

Concede los permisos solicitados por SEGA

Por supuesto, este no será el único regalo por parte de la compañía, sino que hay mucho más por llegar. De hecho, este evento durará 60 días, por lo que no te pierdas los regalos y disfruta de las mejores oportunidades ya que hay todavía mucho por llegar y muchos éxitos que sumar.

Mientras tanto, recuerda que NiGHTS into Dreams estará disponible por tiempo limitado. Por ello, si estás interesado en seguir sumando grandes éxitos a tu colección, no dudes en echar un vistazo y sumar este gran clásico a tu biblioteca. Después de todo, hay grandes experiencias por disfrutar.