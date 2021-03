Consigue totalmente gratis Creature in the Well en Epic Games Store y quédatelo para siempre

Ya es una costumbre a la que no podemos rechazar. Como cada semana, Epic Games nos ofrece la oportunidad de seguir sumando juegos gratuitos a nuestra biblioteca. Una propuesta que ha estado presente desde el estreno de la tienda y que sigue funcionando a día de hoy, garantizando que los jugadores puedan conseguir los mejores resultados posibles y un gran catálogo ajustado a todos los gustos. Por ello, si fuiste de los que no perdiste la oportunidad de descargar The Fall, ahora llega otro gran momento para ti.

Creature in the Well estará disponible hasta el próximo jueves, 2 de abril a las 17 horas, de forma totalmente gratuita. De este modo, con la oportunidad de reclamarlo a coste cero, podrás conseguir una imponente aventura cuya ambientación ya de por sí resulta llamativa. Pero lo que más gustará a los jugadores es su combinación jugable donde las mecánicas de acción se combinan a la perfección con el estilo hack’n’slash.

Si bien estos aspectos ya pueden resultar llamativos, te gustará aún más si eres de los jugadores nostálgicos que han disfrutado en algún momento del pinball. Y es que nuestro objetivo será hacer rebotar la energía que nos llega para que se reactive la maquinaría y, de ese modo, poder detener la tormenta. Todo esto mientras exploramos mazmorras en perspectiva isométrica y, por supuesto, luchamos contra grandes enemigos que no nos lo pondrán nada fácil.

Por ello, si la historia de este asombroso juego te parece interesante o simplemente estás dispuesto a darle una oportunidad, este es tu momento. Recuerda que actualmente está gratis en Epic Games Store y estará presente hasta el próximo jueves a las 17 horas de forma totalmente gratuita antes de ceder su puesto a otro gran juego.