Epic Games adquiere a Mediatonic, creadores del famoso Fall Guys

El colorido proyecto de Mediatonic ha dado la vuelta al mundo con su propuesta. Más aún al comprobar la de ideas que la compañía tiene entre manos tanto en lo que respecta a las plataformas en las que se estrenará próximamente como a las temporadas que están por llegar. Pero lo que realmente no esperábamos es que Epic Games fuese a adquirir a la compañía Tonic Games Group, matriz del estudio Mediatonic.

La cifra por la que ha sido comprada la compañía no ha sido desvelada, pero lo que sí ha asegurado Epic Games al anunciar la compra es que Fall Guys no verá su jugabilidad afectada debido a este cambio. De hecho, indica que la versión para Steam no se verá afectada, sino que los jugadores podrán seguir disfrutando de la propuesta en la tienda de Valve.

En el comunicado oficial, la compañía indica que el juego seguirá manteniéndose presente en cada una de las plataformas en las que se encuentra actualmente, al igual que también estará presente en las plataformas en las que ha confirmado su lanzamiento próximamente. Pero, ante todo, Mediatonic ha confirmado que los jugadores de Steam podrán seguir disfrutando de la propuesta tanto para comprar como para disfrutar de las actualizaciones que lleguen.

Por supuesto, lo que parece que tienen entre manos es que Fall Guys pueda seguir los pasos marcados por Fortnite y Rocket League, donde se encuentra el juego cruzado, el sistema de cuentas e incluso los modos escuadrón. Propuestas que quieren poder ofrecer a los jugadores. Aunque, por el momento, lo que han querido afirmar es que esto no afectará de ningún modo, sino que esta compra solo traerá buenas y mejores características al battle royale.