Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Descubren una posible pista de un nuevo juego de Crash

El estreno de una nueva entrega de Crash Bandicoot fue una de las noticias más esperadas por los jugadores. Muchos han estado impacientes por conocer las novedades de Activision sobre este personaje y es que, aunque podíamos ver todo tipo de pistas que apuntaban a ello, no fue hasta este mismo año cuando vimos finalmente el estreno de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Pero, ¿y si no fuese el único plan para el personaje de la compañía?

Esta es la teoría que ha nacido tras unas imágenes encontradas por algunos jugadores de la última entrega de Crash. Según indica el usuario de Twitter, Kevin Fagaragan, cuando llegas al primer nivel del juego hay una pantalla de televisión que muestra el logo de los primeros juegos. Pero esto cambia en el instante en el que los jugadores consiguen pasarse la campaña por completo, momento en el que un nuevo logo se suma a la propuesta.

Muchos han tratado de encontrar el origen de este logo y si incluso se trata de una referencia a algo específico. Pero nadie ha podido encontrar respuesta a este y, de hecho, la teoría que más encaja entre los fans es que, posiblemente, el equipo ya esté trabajando en una nueva obra de Crash. Claro que, por el momento, tendremos que esperar para ver si esto es verdad.

Mientras tanto, os recordamos que Crash Bandicoot 4: It’s About Time está disponible en Xbox One y PlayStation 4. Es el maravilloso regreso que Crash estaba esperando y es que las plataformas, la acción y los personajes más interesantes tienen su gran paso por la obra, dando así lugar a una propuesta interesante e inolvidable para los fans y los nuevos jugadores.