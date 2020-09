Crash Bandicoot 4: It's About Time presenta un nuevo y espectacular tráiler

Esta misma semana Activision confirmaba la fecha de lanzamiento de la demo que nos traerá de vuelta las alocadas aventuras del marsupial más popular del mundo de los videojuegos. Crash Bandicoot 4: It’s About Time es una obra que cada vez está más cerca de su gran lanzamiento en la actual generación de consolas. Pero, a pesar de su cercanía, la empresa estadounidense antes nos dará la oportunidad de probar el juego a través de una demostración.

La demo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time estará disponible a partir del próximo 16 de septiembre, pero esta no estará disponible para todos los fans de la franquicia. Tal y como se anunció hace pocos días, para poder acceder a la demo será necesario haber reservado el juego. En caso negativo, los jugadores tendrán que esperar hasta la fecha de lanzamiento del juego para poder disfrutar de la acción que este título tiene para ofrecernos.

Crash Bandicoot 4: It´s About Time | Activision

Sea como fuere, Activision y Toys For Bob se han asegurado de poner los dientes largos revelando durante este fin de semana un nuevo y breve tráiler de la demo de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. El vídeo cuenta con tan solo 30 segundos, pero es la duración suficiente para alimentar las ganas de la llegada de esta demo. Crash Bandicoot 4: It’s About Time se lanzará en PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre, siendo el primer juego completamente nuevo y original del personaje en 10 años.