El creador de Minecraft critica su propia obra y las redes sociales arden en su contra

A lo largo de los últimos años, el creador de Minecraft ha pasado por varias etapas. Muchos recordaban con cariño a Markus ‘Notch’ Persson. Sin embargo, con cada nuevo comentario ha acabado por convertirse en una de las caras más polémicas del mundo de los videojuegos. Y esta vez no ha mejorado puesto que el creador original de Minecraft ha criticado la obra en redes sociales afirmando que “está muerto”.

Si bien se tratan de palabras muy fuertes para alguien que en su día dio vida a la obra, la mayor sorpresa vino por parte de la comunidad. Después de todo, leer por parte del creador de este juego que su obra “está un poco muerta” no es plato de buen gusto, sobre todo cuando tiene una de las comunidades de jugadores más amplia. Sin embargo, no solo ha sido la comunidad de jugadores la que ha criticado este comentario, sino que incluso grandes desarrolladores de videojuegos no han podido evitar responderle.

Exactamente hablamos de Cliff Bleszinski, el creador de Gears of War y quien, aunque actualmente ya no se encuentra desarrollando para esta saga, afirma que no le gustaría leer nada similar ni mucho menos decirlo. En su respuesta es directo y afirma que le parece muy sucio por su parte soltar comentarios de ese tipo hacia la empresa que en su día compró su libertad. De hecho, se mostró aún más furioso ante la simple idea de ser él mismo quien soltase basura contra su propio juego, afirmando que él quiere ver como su “hijo” sigue avanzando y le van bien las cosas.

Por supuesto, no ha sido el único desarrollador que ha respondido, sino que incluso el creador de DUSK, David Szymaski, ha respondido dando a entender que no entiende esa postura. Lo que está claro es que muchos piensan que simplemente ha sido un mensaje lanzado a las redes sociales con intención de llamar la atención. Sea como sea, la comunidad ha demostrado que no está de acuerdo y no han dudado en responder a su comentario afirmando que no tiene ningún tipo de razón.