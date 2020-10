¿Cuál es el mapa que más odias de Fall Guys?

Fall Guys sigue siendo uno de los juegos más divertidos para disfrutar en solitario o en compañía. El estreno de la segunda temporada ha despertado aún más el interés por este peculiar Battle Royale en el que se combina las mecánicas clásicas del género pero también otros conceptos como las plataformas y reflejos al más puro estilo Humor Amarillo.

Como en cualquier juego competitivo y especialmente en los que abunda la variedad de mapas, no siempre llueve a gusto de todos. Fall Guys no iba a ser una excepción y a pesar de que hay pruebas y escenarios para dar y tomar, no todos los mapeados se han granjeado la confianza de los jugadores.

Fall Guys | Mediatronic

Ahora es tu turno para hacerte notar y decidir qué nivel de Fall Guys eliminarías por completo del videojuego. En el siguiente test encontrarás todos y cada uno de los mapas disponibles hasta la fecha en Fall Guys. Te toca decidir cuál es ese escenario o prueba que más detestas, ya sea por su diseño o bien por la prueba a la que está asociada.

Fall Guys recibía hace escasos días la segunda temporada. La temática medieval se convertía en la gran protagonista del videojuego ofreciendo a los jugadores nuevas pruebas y por supuesto skins donde destacan caballeros, dragones y brujas entre otros personajes clásicos de esta ambientación.