¿Cuántas horas jugaste a PS4 en 2020? Esta herramienta te ayuda a ver tu resumen

PlayStation 4 ha estado con nosotros más de 8 años, y aunque Sony inauguró la novena generación de consolas el pasado mes de noviembre, todavía le queda mucho por ofrecer. A lo largo de todo este tiempo hemos podido disfrutar de un enorme catálogo de videojuegos, así como la llegada de grandes exclusivos como The Last of Us Parte II, God of War, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima o Spider-Man: Miles Morales.

Es imposible no guardar un bonito recuerdo de todas las horas que nos han hecho pasar algunos títulos. Si bien es cierto que muchas personas piensan que 2020 ha sido un año para arrancar del calendario y hacer como si nunca hubiera existido, la compañía japonesa ha querido sacar el lado positivo de la situación con una herramienta que resume todo lo destacado del año en nuestra cuenta de PlayStation 4 y PlayStation 5.

DualShock 4 | Pixabay

Según el artículo publicado en el blog oficial de PlayStation, explican que “desde el estreno de Dreams en febrero y el lanzamiento de PlayStation 5 en noviembre, hay mucho gaming que celebrar en 2020”. Para rendir homenaje a todo lo bueno sucedido, la empresa ha anunciado una útil herramienta que tiene como propósito hacer un resumen anual con las horas de juego, los trofeos conseguidos y mucho más.

De acuerdo a lo descrito en la web “Para conmemorar este viaje colectivo, nos complace traer de vuelta nuestro resumen anual, así puedes reflexionar sobre tus muchos logros de juego en 2020”. Así pues, cualquier jugador con una cuenta de PlayStation puede acceder desde hoy mismo hasta el próximo 2 de marzo a la página oficial para descubrir algunos datos curiosos como las horas totales jugadas o cuántos enemigos han caído en batalla.