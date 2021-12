¿Cuánto costaría pagar por todos los juegos de PS Plus regalados en 2021?

Para muchos jugadores parece impensable no tener una suscripción de PS Plus al tener una PlayStation 4 o PlayStation 5 en casa. Después de todo, gracias a esta suscripción no solo podemos acceder a la posibilidad de jugar online con nuestros amigos, sino que incluso se nos ofrece la oportunidad de conseguir mes a mes una amplia serie de juegos completamente gratis.

A lo largo de este año, la compañía nos ha sorprendido con una gran variedad de juegos que poder sumar a nuestra colección, siendo la gran mayoría de estos enfocados a la realidad virtual. Sin embargo, ¿cuánto nos costaría realmente comprar todos y cada uno de estos juegos que hemos recibido en forma de regalos? Ha sido el medio Polygon quien se ha hecho esta pregunta y no ha dudado en compartir con los jugadores cuánto se han ahorrado a lo largo de este año.

PlayStation Plus | Sony

Teniendo en cuenta que los jugadores han tenido la oportunidad de sumar a su colección una lista de 40 juegos a lo largo del año, con precios que llegan a una media de 35 dólares (30,89 euros), el conjunto de juegos tiene un valor aproximado de 1424,60 dólares (1257,13 euros). Sin duda, una buena cifra si tenemos en cuenta algunas de las obras que se han llegado a regalar.

Debemos recordar que este año ha sido bastante interesante en lo que respecta a regalos, con juegos como Final Fantasy VII Remake protagonizando el mes de marzo o incluso Battlefield V como regalo del mes de mayo. Una serie de propuestas que muchos jugadores han aprovechado al máximo nivel y que, sin duda, no son más que el principio para las próximas propuestas que están por llegar.