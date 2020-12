Cyberpunk 2077: Desde el estudio afirman haber subestimado los problemas en PS4 y One y aseguran que lo solucionarán

El lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha acabado siendo uno de los más sonados, aunque no por lo que la gente estaba esperando realmente. Las quejas de los jugadores no han tardado en llegar, mencionando los grandes fallos que encuentran en el juego debido a los bugs. Y es que, a pesar de que estos no salten a todos los jugadores o no con la misma intensidad, nada quita que estén presentes.

Por ello, debido a las constantes peticiones de devolución, la compañía ha acabado por emitir una reunión urgente con los inversores, la cual ha sido grabada y en la que se tratan varios temas importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que aseguran que se han centrado en la optimización para la versión de PC, que Sony y Microsoft han permitido que publicasen el juego pensando en que estaría arreglado para el lanzamiento y que ninguna de las compañías ha estado implicada en la decisión de devolución que ha tomado la compañía polaca.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

En su charla indican que, sabiendo que CD Projekt RED es un equipo que pone todo su esfuerzo en lanzar los mejores juegos, el resultado actual deja mucho que desear. Eso sí, aseguran que desde el management board subestimaron la importancia de esos errores y las señales que indicaban que tenían que esperar un poco más. De hecho, aseguran que fue un error tomar esa decisión.

Están actualmente concentrados en arreglar Cyberpunk 2077 para consolas de la pasada generación y aunque pronto llegará un parche, a principios de 2021 será cuando podamos ver el verdadero potencial del juego. Por ello, esperan que realmente con esto puedan conseguir reestablecer la confianza que los jugadores han depositado en todo este tiempo en ellos y no como la han perdido tras el resultado obtenido.