Cyberpunk 2077: el juego más esperado del año ya tiene su propia parodia porno

Cyberpunk 2077 es desde hace unos cuantos años uno de los juegos más esperados para consolas y PC. Finalmente el próximo 10 de diciembre podremos echarle el guante a lo nuevo de los creadores de The Witcher 3, un título de mundo abierto ambientado en un universo de ciencia ficción y en el que prima la libertad de acción además de una narrativa que promete tenernos atrapados desde el principio.

Como suele ocurrir entre aquellos videojuegos que cuentan con una fama desproporcionada, el lanzamiento de Overwatch o el reciente Among Us, Cyberpunk 2077 no se ha librado de tener su propia adaptación al cine para adultos. Ha sido sin ir más lejos uno de los integrantes de CD Projekt RED, estudio detrás del videojuego, quien ha compartido la noticia a través de su cuenta personal de Twitter.

‘¿Supongo que imitar es la forma más alta de elogiar?’, escribía Rafal Jaki, director de desarrollo de negocios del estudio polaco en la red social, quien además compartía una imagen de la película en su versión pornográfica de Cyberpunk 2077. Por si fuera poco y para añadir algo más de inmersión, la cinta contará con opciones de realidad virtual y resolución 8K.

Cyberpunk 2077 estará disponible en apenas unos días para las consolas de pasada generación, PC, así como las nuevas plataformas de Microsoft y Sony, Xbox Series S|X y PlayStation 5 respectivamente. Terminado el desarrollo del videojuego, CD Projekt RED dará el pistoletazo de salida a su siguiente gran proyecto, la versión multijugador de Cyberpunk 2077 y de la que se espera nos mantenga aún más tiempo pegados a la pantalla, esta vez con amigos.