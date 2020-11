Cyberpunk 2077 luce su raytracing en PC y específica las gráficas que no contarán con esta función de lanzamiento

Si hace unos días el directo de CD Projekt RED nos dejaba sin palabras mostrando la ciudad de Night City e incluso la historia de algunos de los personajes más influyentes, ahora llega el momento de seguir acercándonos un poco más a esta gran propuesta. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de ver la gran ciudad de Night City con raytracing y funcionando en PC.

Por supuesto, tanto en el vídeo como en las capturas podemos ver el juego funcionando con la mejor calidad posible. Es decir, cómo lo verán los jugadores que acaben por utilizar el 4K, opciones gráficas en Ultra e incluso la tecnología RTX. Todo esto para garantizar que los jugadores puedan disfrutar de todo tipo de efectos puesto que, en Cyberpunk, el trazado de rayos afectará a todo tipo de superficies.

Eso sí, esta no es la única novedad que han confirmado desde el equipo, sino que mediante un mensaje en redes sociales, uno de los responsables de comunicación de la empresa, Marcin Momot, indicaba que las gráficas AMD no podrán utilizar esta tecnología de lanzamiento. Por supuesto, ya están trabajando en ello, pero habrá que esperar un poco más para poder verlo en acción. Por ello, en sus especificaciones actualizadas vemos que AMD no está presente, aunque en el futuro eso cambiará.

Mientras tanto, os recordamos que Cyberpunk 2077 estará disponible el 10 de diciembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Google Stadia y GeForce Now. Una propuesta sorprendente en la que nos encontramos con un fantástico RPG cargado de detalles, todo tipo de decisiones y, por supuesto, una historia que nosotros mismos nos encargaremos de escribir.