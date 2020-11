Cyberpunk 2077 niega los rumores sobre un nuevo retraso en su lanzamiento

Muchos jugadores esperan con ganas el ambicioso proyecto de CD Projekt RED, Cybeprunk 2077. La promesa de este título trae consigo emoción, acción y una visión única de un mundo sumido en un caos futurista. Pero a pesar de su prometedora propuesta, el constante retraso de su fecha de lanzamiento hace que siga siendo uno de los títulos más deseados y que, por el momento, parece casi imposible probar.

Un último retraso en su fecha de lanzamiento, situando este finalmente en diciembre, trajo consigo todo tipo de reacciones. Incluyendo un rumor que ha estado tomando un gran protagonismo en las últimas semanas y que menciona que el juego finalmente acabaría viendo un nuevo retraso en su fecha de lanzamiento. De hecho, situaban este finalmente con estreno en 2021. Eso sí, la compañía polaca se ha enterado y ha desmentido por completo el rumor.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Este rumor hacía aparición en ResetEra, afirmando que el estudio había borrado la fecha de lanzamiento de las redes sociales. Y aunque algunos usuarios respondían indicando que simplemente la compañía no la había actualizado todavía, otros se hacían eco del rumor. Sin embargo, el estudio no dudaba en enviar un comunicado al medio IGN, donde un representante del estudio dejaba claro que el rumor es falso.

Normalmente el estudio no responde a este tipo de rumores o especulaciones, pero no ha dudado en indicar que el 10 de diciembre sigue siendo la fecha de lanzamiento marcada para Cyberpunk 2077. De hecho, junto al comunicado, han actualizado la cabecera de las redes sociales para dejar bien clara la fecha y el estreno de su obra tanto en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia y GeForce Now.