Cyberpunk 2077 presenta su tráiler definitivo con Keanu Reeves y detalles de su mundo

Los jugadores esperan con impaciencia la llegada de uno de los títulos que espera ser el juego de la generación. Su ambición, su propuesta y sus grandes novedades son algunas de las características que muchos están deseando ver en vivo y en directo y para lo que ha comenzado una cuenta atrás que llegará a su fin el 10 de diciembre. Por ello, encajando con el día en el que realmente se esperaba que se produjese el estreno del juego, la compañía ha compartido el quinto episodio centrado en Cyberpunk 2077.

Durante este directo hemos podido conocer muchos e interesantes detalles sobre Cyberpunk 2077 y Johnny Silverhand, el personaje interpretado por Keanu Reeves. Este nos ha mostrado su acción, nos ha enseñado cómo estará muy presente en nuestra historia y, por supuesto, nos ha dejado ver una pequeña parte de todo cuanto viviremos con él a lo largo de nuestra aventura.

Por supuesto, además de contar con la presencia de Keanu Reeves, también hemos tenido la oportunidad de disfrutar de grandes propuestas enseñando el gameplay y, por supuesto, el árbol de habilidades que podremos explorar. Sin duda, tendremos decisiones e incluso pasatiempos que poder aprovechar al máximo posible para explorar el mundo de Night City al máximo.

Cyberpunk 2077 finalmente verá la luz el 10 de diciembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, GeForce Now y Stadia. Se trata de una de las propuestas más espectaculares que se nos presentará esta generación, con un amplio mundo abierto y todo tipo de propuestas de lo más interesantes. Así es que tenemos ante nosotros una increíble propuesta que disfrutar de mano de los creadores de The Witcher.