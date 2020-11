Cyberpunk 2077 muestra su espectacular gameplay en Xbox Series X y Xbox One X

Queda muy poco para el esperado estreno de Cyberpunk 2077, uno de los títulos más ambiciosos hasta la fecha y que nos llevará al futuro más caótico que podamos imaginar. Nosotros mismos escribimos nuestra historia y las decisiones y actos que realicemos en la ciudad darán vida a una propuesta realmente interesante y muy personal para cada uno de los jugadores.

Pero aunque todavía queda un poco para este estreno e incluso tenemos un programa especial este 19 de noviembre, la compañía ha decidido sorprender a los jugadores con la llegada de un nuevo directo centrado en las posibilidades del juego en las consolas de Microsoft. Y no, no solo hablamos de la nueva generación, sino que también han querido mostrar lo bien que luce en la actual generación con Xbox One X.

Se trata de un gameplay que hace un increíble recorrido por la futurista ciudad, tanto a coche como a pie, por lo que su mundo abierto queda expuesto de muchas formas. Eso sí, también nos muestran algunas misiones concretas que no son más que una pequeña parte de todo lo que nos iremos encontrando a lo largo del mundo. Y además, es sorprendente ver la combinación puesto que en el directo la compañía ha ido mostrando un poco de ambas versiones.

Por supuesto, os recordamos que todavía nos queda un poco para poder ver Cyberpunk 2077 en acción ya que no tendrá su gran estreno hasta el 10 de diciembre. Eso sí, el juego tendrá lanzamiento en varias plataformas, dando así la posibilidad de jugar en la plataforma que más nos guste. De este modo podremos conseguir la obra del estudio polaco en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Stadia y GeForce Now.