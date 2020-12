Cyberpunk 2077: Su multijugador es un proyecto independiente a la campaña

Muchos jugadores han iniciado la cuenta atrás para poder ver el gran estreno de Cyberpunk 2077 este mismo diciembre. Quedan apenas unos días, aunque nada impide que los usuarios ya estén echando un vistazo al prometedor modo multijugador, ese que hace unos días nos detallaban que no veremos nada nuevo hasta 2021 sobre este proyecto. Aunque, ¿qué sabemos realmente del multijugador?

Según han querido expresar desde el propio estudio, no podemos esperar una conexión directa con la campaña, sino que se trata de un proyecto independiente. Según parece, su intención es la de conseguir un resultado similar al que los jugadores han podido disfrutar dentro de Red Dead Redemption 2 e incluso Grand Theft Auto V, tal y como explica el director ejecutivo de la empresa, Adam Kicinski, durante la reunión de accionistas.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

De hecho, indican que no denominan como “modo multijugador” a este, sino que se trata de una producción dedicada separada, una gran producción. Y es que, a su parecer, se trata de un producto independiente. Pero eso sí, parece que no tendremos muchas esperanzas para un lanzamiento cercano pues, según indican, creen que no se producirá esto hasta 2022, aunque sí tendremos noticias antes.

Mientras tanto, a falta de un multijugador que poder disfrutar, Cyberpunk 2077 estará disponible a partir del 10 de diciembre en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia y GeForce Now. Se trata de uno de los títulos más esperados y deseados por los usuarios, aunque por el momento tendremos que esperar un poquito más para conocer su gran ciudad y su ambiciosa propuesta RPG.