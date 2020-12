Cyberpunk 2077 tendrá una descarga de lanzamiento bastante elevada

El próximo juego de los desarrolladores de The Witcher 3 finalmente, después de varios retrasos y años de desarrollo, se lanzará el próximo 10 de diciembre en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Google Stadia. Y como es habitual en esta generación, cuando lo introducimos en en nuestra consola el título se actualizará con el denominado parche de lanzamiento o parche Day One. Por desgracia, algunos usuarios que ya tienen el juego han confirmado el tamaño de la descarga, y es probable que tengas que borrar algo para poder instalarla.

El usuario de Twitter DreamcastGuy, quien ya tiene una copia del juego en su poder, reveló a través de una fotografía que el tamaño de la descarga del juego al ser introducido en la consola es de 43.5 GB, un tamaño de archivo que es mucho mayor que la mayoría. No está claro qué hace exactamente la actualización, pero debido al tamaño debe ser bastante importante.

Este no es el primer parche de lanzamiento que cuenta con un peso de descarga elevado. Pero hay que recordar que debido a la gran ambición de CD Projekt ha tenido todo el tiempo con este título, haga que Cyberpunk 2077 tenga muchos errores y problemas menores que deberán solucionarse en el transcurso de las próximas semanas.