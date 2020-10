Dark Souls 4 se hace realidad gracias a un grupo de fans

Con Dark Souls 3 From Software aseguró que no tenía más planes para su saga estrella. Hablamos de una de las franquicias no sólo más influyentes de la historia de los videojuegos, sino también una de las más queridas por millones de jugadores de todo el mundo. En PC los tres títulos gozan de una salud envidiable gracias a su dedicada comunidad, quien trabaja arduamente en ofrecer todo tipo de contenido en forma de mods.

Los autores del destacado mod para Dark Souls, Daughters of Ash, han confirmado que están trabajando en un nuevo proyecto aún más complejo y grande. Un gigantesco mod llamado Nightfall que, tal y como han asegurado, sería una secuela de Dark Souls. Tomando como base el primer juego de la marca, este grupo de modders expandirá de forma notable el universo de la saga con mapas creados a partir de los ya existentes, haciendo lo propio con los enemigos.

También se introducirán nuevos NPCs que contarán con sus propias voces, además de un sistema de combate totalmente renovado. Sobre éste último hemos podido conocer algunas características. Uno de los encargados del proyecto ha enseñado las primeras pinceladas del sistema de combate a través de su cuenta personal en Twitter.

En él breve vídeo podemos ver como el lento y en ocasiones ‘tosco’ sistema de lucha de Dark Souls se ha sustituido por uno mucho más ágil, casi heredero directo de Bloodborne. Nightfall lleva en desarrollo durante todo 2020 y por ahora no tiene una fecha de lanzamiento marcada en el calendario, por lo que tocará esperar a tener nuevas noticias por parte de sus creadores a través de la web oficial del proyecto.