Demon’s Souls Remake revela nuevos detalles sobre el trabajo del estudio

En las últimas semanas, muchos desarrolladores han confirmado a los fans el final del desarrollo de las obras más esperadas. Entre los nombres que más se han escuchado ha sido Cyberpunk 2077 y, por supuesto, Spider-Man Miles Morales. Pero uno de los títulos que está cerca de su gran estreno y todavía no ha confirmado su llegada a gold ha sido Demon’s Souls Remake, la obra que vuelve con un nuevo estilo a la consola de nueva generación de Sony.

Muchos jugadores han estado esperando impacientes la llegada de este mensaje en redes sociales, aunque hasta la fecha no solo es que no hayamos obtenido la confirmación, sino que incluso parece que no llegará. ¿El motivo? Las últimas filtraciones compartidas por parte de Lance McDonald, hacker y modder aficionado a estos RPG es que el estudio ya habría finalizado el trabajo el 24 de septiembre.

Por supuesto, en su mensaje indica que ha podido ver algunas secciones del juego y mencionaba que todo es tal y como el Demon’s Souls original mostraba, aunque con un pequeño cambio y es que hay monstruos que resultan aún más desagradables o entornos que son mucho más bonitos. Eso sí, también indica que nada le sugiere que haya distintos modos de dificultad, sino que es posible que los jugadores tengan que enfrentarse a una dificultad única que poder superar.

De este modo, la filtración nos aseguraría que el juego no solo está listo para su estreno, sino que incluso ya estaría más que preparado para salir a la venta. Claro que para saberlo tendremos que esperar hasta el 19 de noviembre, momento en el que PlayStation 5 saldrá finalmente a la venta con increíbles y todo tipo de posibilidades para los jugadores y aquellos fans de los videojuegos que decidan dar el salto.